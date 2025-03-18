С 18 по 20 марта на предприятии Нижнего Тагила проведут антитеррористическое учение. Целью операции станет отработка действий по пресечению террористического акта и ликвидации его последствий на объекте промышленности, сообщает пресс-служба УФСБ России по Свердловской области.

«В учебных мероприятиях примут участие сотрудники правоохранительных органов, работники экстренных служб и промышленного объекта, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления», — сказано в сообщении.

Тагильчан просят относиться с пониманием и ответственностью к проводимым антитеррористическим мероприятиям. При необходимости следует выполнять указания, полученные от представителей силовых структур в районе проведения учения, а также оказывать им всестороннее содействие. В информационной сфере следует ориентироваться на официальные источники.