На предпринимателя из Нижнего Тагила завели уголовное дело за дачу взятки полицейским. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе СК по Свердловской области, в октябре 2021 года в отношении 49-летнего мужчины проводилась проверка в рамках надзора за пунктами приёма цветных металлов. За выявленные нарушения коммерсанту грозило привлечение к административной ответственности не только в виде штрафа, но и возможной конфискации цветмета.

«Чтобы избежать этих последствий, подозреваемый решил дать взятку проводившему проверку сотруднику полиции. При общении со стражем порядка предприниматель положил денежные средства в сумме 20 тысяч рублей рядом с рычагом коробки переключения передач служебного автомобиля. Однако полицейский деньги не принял», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователем СК России по уголовному делу продолжается проведение необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.