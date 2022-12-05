На пост главы Горноуральского городского округа претендуют 6 человек

На кресло главы Горноуральского городского округа претендуют 6 человек. Как пишет ИА «Реальный Тагил», в минувшую пятницу завершился приём документов от кандидатов на выборную процедуру. Кроме действующего главы ГГО Дмитрия Летникова, заявление подали бизнесмен и общественный деятель, руководитель ГБУ «Многофункциональный центр» Эдуард Артюгин. Также сдали документы руководитель аппарата администрации округа Андрей Паньшин, общественник-эколог Рамиль Хакимов, ветеран МВД житель Лаи Александр Шиляев и экс-глава ГГО Николай Кулиш.

Напомним, действующий глава ГГО Дмитрий Летников вступил в должность в январе 2018 года по итогам тайного голосования думы.