На портале «Госуслуги» появилась возможность пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации

На едином портале госуслуг в графе поискового запроса теперь появились новые функции, которые отвечают на вопросы о частичной мобилизации. Если написать в поиск слово «мобилизация», то робот выдаст сразу несколько направлений с часто задаваемыми вопросами о частичной мобилизации. Также через сервис можно отправить жалобу, если вы считаете, что вас призвали незаконно.

Дополнительно в личных кабинетах у мужчин появился отдельный баннер, нажав на который можно записаться в добровольцы.