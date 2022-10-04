Общество

На портале «Госуслуги» появилась возможность пожаловаться на нарушения в ходе частичной мобилизации

04.10.2022 10:24

На едином портале госуслуг в графе поискового запроса теперь появились новые функции, которые отвечают на вопросы о частичной мобилизации. Если написать в поиск слово «мобилизация», то робот выдаст сразу несколько направлений с часто задаваемыми вопросами о частичной мобилизации. Также через сервис можно отправить жалобу, если вы считаете, что вас призвали незаконно.

Дополнительно в личных кабинетах у мужчин появился отдельный баннер, нажав на который можно записаться в добровольцы.

 

Фото: скриншот / госуслуги
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