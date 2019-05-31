На Полевском тракте столкнулись четыре автомобиля, один из них загорелся (ВИДЕО)

В 9:30 на 12-м километре Полевского тракта столкнулись четыре автомобиля, в результате ДТП один из автомобилей загорелся, со ссылкой на читателей пишет Е1.ru.

«Столкновение произошло на выезде из Екатеринбурга в сторону Полевского. Дым виден издалека. Несмотря на ДТП, движение в обе стороны, пусть и медленно, продолжается», — рассказал очевидец аварии.

«В течение двух минут возгорание было потушено. В ликвидации последствий ДТП были задействованы 5 человек личного состава, 1 единица пожарно-спасательной техники», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области сообщили, что обстоятельства ДТП пока выясняются.