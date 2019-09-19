На Полевском тракте автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие (ВИДЕО)

19.09.2019 09:25
Утром 19 сентября на Полевском тракте в районе поворота на Индустриальный парк пассажирский автобус столкнулся с автомобилем Toyota, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru.
По предварительной информации, пострадал один из пассажиров иномарки. Водитель машины после осмотра от госпитализации отказался. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали. На месте работают экипажи ГИБДД, реанимация и МЧС.
По словам источника, причиной ДТП мог стать неудачный разворот иномарки.
«Водитель Toyota начал разворачиваться с правой обочины перед близко шедшим автобусом, и они столкнулись», — рассказал очевидец.
Видео: E1.ru