На подготовку президентских выборов в 2023 году могут выделить 22 млрд рублей

В 2023 году Центризбиркому могут выделить около 22 млрд рублей на подготовку к намеченным на 2024 год выборам президента России, со ссылкой на методику расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований бюджета Минфина пишет «Коммерсантъ».

Финансирование может увеличиться в 5,5 раз — с ранее запланированных 4,3 млрд рублнй. Ранее средства на подготовку не закладывались.

«Изменение расходов по непрограммному направлению деятельности "Центральная избирательная комиссия РФ" обусловлено... увеличением бюджетных ассигнований в связи с подготовкой и проведением выборов президента РФ в 2024 году, в 2023 году на 22 007 934,9 тысяч рублей»,— говорится в методике.

Вместе с этим в 2021 году финансирование ЦИКа предложено сократить на 8,9% (до 14,4 млрд рублей), а в 2022 году — на 7,3% (до 3,99 млрд рублей). Также в методике предлагается увеличить на 1,7 млрд рублей расходы на зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева и на госслужащих администрации президента. Близкий к Совбезу источник «Ведомостей» уточнил, что все сотрудники аппарата Совбеза являются чиновниками администрации президента. В Минфине, управделами президента и Совбезе изданию не ответили, являются ли госслужащие, на которых выделяются дополнительные средства, сотрудниками секретариата Медведева.