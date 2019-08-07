На подготовку к отопительному сезону 2019–2020 годов в Свердловской области выделят больше 7 млрд рублей

Губернатор Евгений Куйвашев на межведомственном совещании под руководством полпреда в УрФО Николая Цуканова по теме обеспечения законности в жилищно-коммунальной сфере округа заявил, что объём финансирования подготовки области к новому отопительному сезону увеличен более чем в полтора раза по сравнению с показателем прошлого года, сообщает департамент информполитики региона.

По словам главы региона, обеспечение стабильной работы жилищно-коммунального комплекса является для региональных властей приоритетом, а подготовка Среднего Урала к зиме традиционно находится под особым контролем.

«Предыдущий отопительный сезон в Свердловской области прошёл благополучно, без серьёзных проблем и сбоев. В этом году мы также принимаем необходимые меры для того, чтобы обеспечить своевременный и безаварийный пуск тепла в жилых домах и на социальных объектах. Во всех муниципальных образованиях реализуются планы подготовки к отопительному сезону — всего планируется подготовить более 91 миллиона квадратных метров жилищного фонда. По сравнению с прошлым годом существенно увеличен объём финансирования: из всех источников предусмотрено почти 7,3 миллиарда рублей, что более чем в полтора раза превышает уровень 2018 года», — сказал Куйвашев.

Губернатор отметил, что работы идут по графику: так, на 1 августа уровень подготовки котельных достиг почти 50%, жилищного фонда, тепловых, водопроводных и канализационных сетей — от 64 до 67%, электрических сетей — 85%. Также на сегодняшний день нормативные запасы угля созданы на уровне 70% от плана, по другим видам топлива запасы сформированы с опережением графика.

Евгений Куйвашев обратил внимание, что ещё одна актуальная задача — это совершенствование коммунальной инфраструктуры. В этом году планируется заменить более 370 километров ветхих тепловых, водопроводных и канализационных сетей, уже выполнена половина необходимого объёма работ. Губернатор выразил уверенность в том, что принимаемые меры позволят эффективно и своевременно подготовиться к отопительному сезону 2019–2020 годов и успешно его провести.

Глава региона отметил ещё один приоритет в работе областных властей в сфере ЖКХ — контроль ситуации с долгами за энергоресурсы. Из регионального в местные бюджеты направляются трансферты для своевременных расчётов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы, в 2019 году на эти цели в областной казне предусмотрено 400 миллионов рублей. Местными властями постоянно ведётся работа по взысканию задолженности с недобросовестных потребителей.

Губернатор Свердловской области также рассказал о решении на территории региона задачи по снижению технологических потерь. Сегодня на Среднем Урале реализуются 84 инвестиционные программы в сфере ЖКХ, без учёта программ в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами, а общий объём инвестиций в них оценивается в 14,5 миллиарда рублей.

Участие в межведомственном совещании также принял заместитель генерального прокурора РФ Юрий Гулягин. Он обратил особое внимание руководителей регионов, глав муниципалитетов, а также представителей надзорных органов на необходимость обеспечения законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства по всем направлениям работы, в том числе связанным с подготовкой к осенне-зимнему периоду, снижением объёма долгов за энергоресурсы и другим.

«Выполнение указа президента России "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года" тесно связано с обеспечением законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Специфика сферы жизнеобеспечения заключается в её межотраслевом характере, в той или иной мере затрагивающем выполнение всех 12 национальных проектов», — подчеркнул во время встречи полпред президента Николай Цуканов.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос расселения ветхого и аварийного жилья и хода капитальных ремонтов многоквартирных домов. В Свердловской области региональная адресная программа по переселению людей из жилья, признанного аварийным, фактически завершена. За время её действия новое жильё получили 19,82 тысячи человек. Начиная с 2019 года реализуется региональный проект, в рамках которого к 2024 году запланировано переселение ещё более 19,5 тысячи человек. В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2019 году запланировано выполнение работ в 1286 домах общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров.