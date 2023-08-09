На подъездах к Нижнему Тагилу устанавливают новые детекторы транспорта 

На Южном и Северном подъездах к Нижнему Тагилу устанавливают новые детекторы транспорта в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Новые детекторы необходимы для увеличения пропускной способности улично-дорожной сети. Заказчик проекта — Управление автодорог Свердловской области.

Работы ведут две подрядные организации. Специалисты «УГМК-Телеком» размещают новые элементы интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на Южном подъезде к городу рядом со Свердловским шоссе, 65. Объект включает в себя 11 транспортных светофоров, 10 дорожных знаков, дорожный контроллер, опоры, светильники, прожекторы инфракрасной подсветки, кабели и разметку. Светофоры могут управляться удалённо.

Компания «Золотой век» устанавливает три комплекта оборудования для подсистемы мониторинга транспортного потока и программное обеспечение. Новый «умный светофор» на пересечении Кушвинского и Лайского трактов с подсистемой мониторинга параметров транспортного потока заработает уже в августе. Планируется, что комплекс поможет ликвидировать аварийность на этом участке автодороги.

Устройства будут контролировать трафик по 28 параметрам, фиксировать государственные регистрационные знаки, тип, марку, модель, цвет, скорость и направление движения автомобилей.

«На основе данных, полученных с оборудования, составляются “тепловые карты” маршрутов транспорта и собираются данные о загруженности автомагистралей. Всё это в конечном итоге позволяет обезопасить дороги и создать комфортные условия для всех участников дорожного движения», — отмечает руководитель группы крупных проектов направления интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.