«На почве личных неприязненных отношений». В Нижнем Тагиле гражданин ближнего зарубежья обокрал бывшую подругу и поджёг её квартиру

Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 38-летнему гражданину ближнего зарубежья, который обвинялся в совершении поджога и краже. Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершённое путем поджога) и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

По версии следствия, в марте 2023 года осужденный незаконно проник в квартиру, где проживала его бывшая подруга. Мужчина воспользовался дубликатом ключей от замка входной двери, которые ранее сделал без разрешения хозяйки.

«Находясь в квартире, мужчина похитил денежные средства, принадлежащие потерпевшей. Кроме того, из мести, в связи с тем, что потерпевшая приняла решение о прекращении с ним отношений, решил поджечь квартиру на почве личных неприязненных отношений. При помощи зажигалки он поджёг вещи, находящиеся в жилище. Убедившись, что имущество загорелось, осуждённый с места преступления скрылся», — отмечают в прокуратуре Свердловской области.

В результате поджога и кражи потерпевшей был причинён ущерб на сумму более 900 тысяч рублей.

Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и взыскал с него в пользу потерпевшей 900 тысяч рублей.