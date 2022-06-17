На «Почте России» разрешат вскрывать посылки из интернет-магазинов до их оплаты

«Почта России» и Минцифры собираются разрешить получателям вскрывать посылки из интернет-магазинов до оплаты. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службы российского оператора и министерства.

Соответствующее решение было принято из-за большого количества жалоб на мошеннические интернет-магазины, которые использовали в своей схеме почтовую доставку с наложенным платежом. В этом случае человек получает не заказанный товар, а мусор или предметы худшего качества, при этом гражданин не может отказаться от оплаты посылки. По словам представителя Минцифры, право вскрыть посылку до оплаты будет распространяться не только на самого адресата, но и на его уполномоченного представителя. В «Почте России» добавили, что в случае обнаружения клиентом в посылке мусора, ветоши или другого товара оплата требоваться не будет, а сама посылка отправится обратно.

В пресс-службе оператора отметили, что новая версия правил сейчас проходит регистрацию в Минюсте России. Можно предположить, что они вступят в силу в ближайшее время.