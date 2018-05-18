На плотине Тагильского пруда установили сигнальный столб времён Демидовых

Сигнальный столб с колоколом, изготовленный по старинным эскизам, был установлен накануне на территории эко-индустриального технопарка «Старый демидовский завод». Как сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила, акция приурочена к 90-летию со дня строительства железобетонного водопропускного устройства на плотине Тагильского пруда. По словам сотрудников музея-заповедника «Горнозаводской Урал», подобные сооружения существовали на многих демидовских заводах и предупреждали работников о начале половодья и других чрезвычайных ситуациях. Подготовительные и монтажные работы проводились рабочими ЕВРАЗ НТМК.

«Все материалы для сигнального столба были взяты здесь же, на территории старого завода, — уточняют работники музея. — Непосредственно столбу, который раньше был телеграфным, судя по клейму на нём, не меньше лет, чем гидротехническому сооружению. Купол для колокола покрыт старым кровельным железом. Колокол взят в одном из цехов завода-музея, даже крюк для его крепления аутентичный. Новым сделали только флюгер, который стал точной копией указателя ветра с исторической фотографии проходной будки времён Демидовых на старом металлургическом заводе».

Заместитель директора музея Маргарита Кузовкова отметила, что установка столба — это первый этап благоустройства территории «Вешняшего прореза» старого металлургического завода. Планируется, что на правом берегу реки Тагил возле плотины будет создана рекреационная зона со смотровой площадкой, которая зрительно будет отделять старый завод от современного города.