На площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде внедряют промышленный туризм

Первая экскурсия по утверждённому промышленному туристическому маршруту состоялась на территории особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде. Накануне производственные площадки местных резидентов посетили студенты УрФУ, сообщает департамент информационной политики региона.

«Промышленный туризм для резидентов особых экономических зон — это и инструмент собственного продвижения, и один из инструментов решения остро стоящего сегодня перед любыми производствами кадрового вопроса. В свою очередь, туристы получают уникальную возможность познакомиться с современными производственными процессами, узнать о передовых технологиях и увидеть, как создаются продукты высокого качества. В итоге это способствует дальнейшему росту и развитию экономики региона. В общем, классическая история про win-win-стратегию для всех сторон», — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Студенты, ставшие первыми гостями нового туристического маршрута, познакомились с историей Верхней Салды и «Титановой долины», совершили обзорную экскурсию по городу и площадке особой экономической зоны, а также посетили действующее инструментальное производство компании «Миникат».

Отметим, ранее «Титановая долина» уже организовывала туры. В 2025 году управляющая компания особых экономических зон решила систематизировать накопленный опыт и разработать ключевые туристические маршруты для посетителей. На сегодняшний день создано несколько программ, рассчитанных на разные категории и возрастные группы гостей.

Среди предложений — обзорные туры по площадкам ОЭЗ, включая «Верхнюю Салду» и «Уктус», где посетителям расскажут о работе резидентов и продемонстрируют созданные инфраструктурные объекты. Также доступны экскурсии с посещением действующих заводов. Отдельно выделен блок экскурсионной работы, совмещённой с образовательными программами учебных заведений региона: школьники и студенты, посещающие ОЭЗ, прямо на площадках могут принять участие в мастер-классах и тематических деловых играх.

Планируется, что в рамках туристических экскурсий в 2025 году ОЭЗ «Титановая долина» примет порядка 500 человек. Для подачи заявки на проведение тура и организации экскурсий необходимо направить письмо на адрес электронной почты m.belozerova@titanium-valley.com.