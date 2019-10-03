На планшеты для переписи населения потратят 11,5 млрд рублей

На планшеты и программное обеспечение для всероссийской переписи населения потратят 11,5 миллиарда рублей, со ссылкой на данные портала госзакупок пишет «МБХ Медиа».

Ростелеком планирует купить 360 тысяч планшетов, у них должна быть русифицированная операционная система с графическим интерфейсом, четырёхядерный процессор с объёмом операционной памяти не менее двух гигабайт, дисплей с диагональю от 10 до 11 дюймов. Гаджет должен поставляться с предустановленным комплектом программного обеспечения, занесённого в реестр российского ПО.

Глава Росстата Павел Малков ранее заявлял, что на закупку планшетов и операционной системы выделено 6,7 миллиарда рублей.

Общий бюджет переписи населения — 33 миллиарда рублей. Она пройдёт с 1 по 31 октября 2020 года.