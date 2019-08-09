На пешеходной дорожке «Тагильской лагуны» мотоциклист едва не сбил девочку на велосипеде (ВИДЕО)

В паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео, на котором заснят момент, когда мотоциклист на высокой скорости мчится по пешеходной дорожке «Тагильской лагуны» и едва не сбивает девочку на велосипеде. Уточняется, что запись была сделана 7 августа.

«Люди в страхе разбегались от мотоцикла, чудом никто не пострадал», — пишет автор ролика.

В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» АН «Между строк» пояснили, что в действиях водителя усматривается нарушение правил дорожного движения, но для привлечения мотоциклиста к ответственности очевидцам необходимо обратиться в дежурную часть ГИБДД Нижнего Тагила по телефону: +7(3435)47–70–01.