На пешеходном переходе в Нижнем Тагиле сбили женщину (ВИДЕО)

Утром 20 ноября в районе дома № 9 по улице Космонавтов на пешеходном переходе была сбита 55-летняя женщина. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 22-летний водитель ВАЗ-2112 не пропустил женщину и совершил наезд.

«В результате дорожного происшествия женщина-пешеход с места происшествия был доставлена в центральную городскую больницу города Нижнего Тагила с диагнозом “сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом костей носа, вывих правого плеча, ушибленная рана лба”», — заявили в ГИБДД.

Установлено, что молодой человек имеет стаж управления транспортным средством 4 года. В течение 2020 года к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался.