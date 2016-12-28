На пешеходном переходе в центре Нижнего Тагила сбили пенсионерку (ВИДЕО)
Запись дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала женщина, выложили «Сети Тагила». Авария произошла 23 декабря в 14.40 на пешеходном переходе возле КДК «Современник». По информации отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 26-летний водитель Toyota Avensis, двигаясь по крайне правой полосе, не снижая скорости перед пешеходным переходом, сбил женщину.
«В результате ДТП пенсионерка с переломом 3-го позвонка госпитализирована в ЦГБ № 3», – говорят в ГИБДД.
Агентство новостей «Между строк»
ВИДЕО: «Сети Тагила»