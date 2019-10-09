На первый матч «Уралочки-НТМК» в новом сезоне Суперлиги в Нижнем Тагиле для болельщиков пустят бесплатные автобусы

13 октября, в воскресенье, волейбольный клуб «Уралочка-НТМК» сыграет первый матч женской Суперлиги сезона 2019/2020 на домашней площадке. Подопечные Николая Карполя сразятся с белорусской командой «Минчанка». Матч начнётся в 17:00, вход свободный.

Чтобы поддержать наших спортсменок, из каждого района города болельщиков доставят до «Металлург-Форума» специальные автобусы. После окончания матча будет организовано движение в обратном направлении, сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.

В стартующем чемпионате участвуют 12 команд. На предварительном этапе клубы разбиты на две подгруппы по шесть команд. Участник турнира играет по два матча с соседями по подгруппе, по одному матчу — с клубами из другой подгруппы. Всего каждая команда на этом этапе проводит 16 игр. Команды, занявшие места с 1-го по 8-е, продолжают борьбу за медали в плей-офф.

«Уралочка-НТМК» дважды (дома и на выезде) сыграет с командами группы А, среди которых «Ленинградка» из Санкт-Петербурга, «Минчанка» из Минска, «Протон-Саратов», московское «Динамо» и Санкт-Петербургское «Заречье-Одинцово».

Один раз «Уралочка-НТМК» сыграет с командами группы В: это «Локомотив» (Калининградская область), «Динамо-Казань», «Динамо» (Краснодар), «Енисей» (Красноярский край), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Динамо-Метар» (Челябинск).

Завершится предварительный этап 22–23 февраля. Игры чемпионата будут проходить раз в неделю, чаще всего в выходные дни.