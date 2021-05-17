На Первоуральском новотрубном заводе сотрудницу раздавило трубами

На Первоуральском новотрубном заводе погибла сотрудница, которую зажало между пакетами труб: она получила травмы, несовместимые с жизнью, пишет E1.ru. Трагедия произошла 16 мая.

«На производственном участке отделки и сдачи труб трубопрокатного цеха произошёл несчастный случай. Сотрудница оказалась между двумя перемещаемыми по технологическому рольгангу пакетами продукции, в результате чего получила травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на предприятии проводится расследование обстоятельств произошедшего. Семье пострадавшей будет оказана необходимая поддержка и материальная помощь», — заявили в пресс-службе ПНТЗ.

В пресс-службе ПНТЗ уточнили, что женщина работала на заводе оператором поста управления.