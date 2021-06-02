На Пермском тракте задержали жителя Екатеринбурга, который пытался дать взятку гаишнику долларами

На трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области задержан мужчина, предложивший сотрудникам ГИБДД взятку в иностранной валюте, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД региона.

«На 185-м км автодороги Пермь — Екатеринбург в утреннее время сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль Chevrolet, водитель которого выехал на полосу встречного движения. В автомобиле находилась семья из пяти человек, трое из которых дети. Младшие дети — 5-летняя девочка и 6-летний мальчик — перевозились с нарушением ПДД, без детских удерживающих устройств. Мать пояснила, что едут издалека и дети не хотят быть пристёгнутыми. Автомобилем управлял мужчина 1989 года рождения. Вместе с семьёй он возвращался домой в Екатеринбург из Москвы», — сообщили в ГИБДД.

Инспектор пригласил нарушителя в патрульный автомобиль, чтобы составить протокол, там водитель предложил полицейскому банкноту 50 долларов за то, чтобы его отпустили.

«Сотрудники полиции предупредили гражданина об ответственности, предусмотренной за дачу взятки должностному лицу, но, несмотря на это, убедившись в отсутствии посторонних лиц, мужчина достал из кармана деньги и положил их на полку под передней панелью служебного автомобиля. Автоинспекторы сообщили о произошедшем в дежурную часть отдела полиции и зафиксировали на видеорегистратор и диктофон действия водителя», — добавили в ведомстве.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт дачи взятки полицейскому. Водителю, пытавшемуся дать взятку, грозит до одного года колонии.