На Пермском тракте столкнулись две фуры и автоцистерна (ВИДЕО)

Утром 25 июля на трассе Пермь — Екатеринбург произошло ДТП с тремя грузовыми машинами, пишет E1.ru. В аварию попали большая фура Scania, грузовик КамАЗ и автоцистерна.

По словам очевидцев последствий аварии, грузовики столкнулись на дороге после Бисерти в сторону Перми. На месте уже работает экипаж ДПС.

«Пострадали два грузовика, пострадавших людей не видел. Автоцистерна своей правой стороной вспорола левую сторону фуре», — рассказал очевидец аварии.

Из фуры на проезжую часть высыпались грузы, её кабина и прицеп сильно помяты. Судя по видео, все три автомобиля двигались в одном направлении.