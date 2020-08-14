На Пермском тракте пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП (ВИДЕО)

Пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП на Пермском тракте: вечером 13 августа мужчина на Scania G400 с полуприцепом двигался со стороны Перми и выехал на встречную полосу, где врезался в МАЗ, пишет E1.ru.

В результате цепочки столкновений по трассе разбросало пять машин: кроме Scania G400 и МАЗ-642208, в ДТП попали Volkswagen Polo, МАЗ-MAN и ГАЗ-278831. В результате аварии водитель МАЗ-MAN получил травмы: резаную рану лобной области слева, множественные ссадины рук, ушиб левого голеностопа. Из-за ДТП на Пермском тракте было нарушено движение.

«Водитель Scania, делая остановки в пути для отдыха, употреблял спиртные напитки, после чего садился за руль и продолжал движение. Сотрудники ГИБДД провели освидетельствование водителя и подтвердили, что он пьян, концентрация алкоголя в его крови составила 1,187 мг/л. Наверняка в этой ситуации были свидетели того, что он пил и ехал дальше, но сообщений в полицию не поступило», — рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Полицейские призывают граждан не быть равнодушными к таким случаям и сообщать о пьяных за рулём в правоохранительные органы.