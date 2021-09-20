На Пермском тракте грузовик на встречке врезался в фуру, один человек погиб

В Свердловской области на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург поздно вечером 19 сентября произошло лобовое столкновение двух грузовых автомобилей с полуприцепами, сообщает региональное УГИБДД.

«Водитель грузового автомобиля КамАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Scania, тоже с полуприцепом. В итоге 50-летний водитель КамАЗа в состоянии комы помещён в реанимацию, 54-летний водитель иномарки погиб на месте, его 30-летний напарник, находившийся в момент столкновения в спальном отсеке кабины, госпитализирован с различными травмами», — сообщили в ГИБДД.

Установлено, что водитель КамАЗа имеет стаж вождения 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году привлекался 8 раз. В больнице у него взят анализ на алкоголь. Водитель Scania имел стаж вождения 36 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2021 году не привлекался. Результат освидетельствования на состояние опьянения будет при судебно-медицинском исследовании.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и аккуратными на дороге и напоминает, что выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, характеризуется высокой тяжестью последствий при ДТП. При вождении в утомлённом состоянии у водителя ослабевает внимание и увеличивается время реакции. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций на дороге, водителям при ощущении усталости следует остановиться и отдохнуть.