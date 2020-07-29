На перекрёстке Циолковского — Мира в Нижнем Тагиле изменилась схема движения

На перекрёстке улиц Циолковского и проспекта Мира изменилась схема дорожного движения. Здесь появились светофоры с дополнительной секцией.

Так, с сегодняшнего дня увеличено время движения автомобилей, следующих со стороны Октябрьской Революции и осуществляющих поворот направо на проспект Мира в направлении улицы Победы. До недавнего времени на этом оживлённом участке в часы пик появлялись автомобильные заторы.

В ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» просят водителей быть внимательнее при проезде данного участка дороги.