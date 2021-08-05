«На ошибках учатся, но не таких ошибках… Не на уголовных делах». В Нижнем Тагиле суд вынес приговор студенту Демидовского колледжа за лжеминирование учебного заведения

Сегодня Ленинский районный суд вынес приговор 19-летнему Константину Ч., который обвинялся в заведомо ложном сообщении о минировании Демидовского колледжа.

Напомним, 19 марта в Нижнем Тагиле учащихся Демидовского колледжа на улице Карла Маркса эвакуировали из помещений из-за звонка о минировании. Позже выяснилось, что это была неудачная шутка на тот момент 18-летнего студента.

Константин родом из деревни в Пермском крае. В Нижний Тагил он переехал, чтобы учиться на автомеханика в Демидовском колледже. 19 марта у него был последний учебный день в колледже, дальше его ждала лишь производственная практика и экзамены. Утро того для, по словам мамы, он провёл как обычно.

«Без десяти десять я ему звонила. Он должен был через два часа поехать домой на электричке. Я попросила зайти в аптеку, купить таблетки. Он сказал, что зайдёт в столовую и потом поедет. А через 15 минут мне звонят из полиции и рассказывают всю историю», — вспомнила мама обвиняемого Ирина Александровна.

После этого парень пошёл с друзьями в столовую, там приятели взяли его «на слабо» и вынудили позвонить на вахту колледжа со словами: «У нас заложена бомба». Сотрудница охраны сообщила о возможном террористическом акте в полицию. Через несколько минут колледж был эвакуирован, а на место прибыли оперативные службы.

Испугавшись ответственности, Костя ушёл из колледжа в ближайший парк. Там ему позвонила мама, которая посоветовала сыну сдаться.

«У нас, когда в посёлке похожий случай произошёл, мы говорили Косте, что нельзя никогда произносить слово "бомба", даже в мыслях держать нельзя. Но они молодые, что с них взять», — говорит Ирина.

Мама юноши отмечает, что раньше у парня не было никаких проблем с полицией. Наоборот, он был волонтёром, занимался лыжами и был очень активным.

«У меня было недоумение. Я была уверена, что это не он. Я даже не думала, что он сможет сказать это в телефон», — сказала Ирина.

Юноша сейчас работает в автосервисе, но на работу его пока официально не трудоустраивают из-за “висящего” уголовного дела. Сам Константин отказался давать комментарии журналисту АН «Между строк», но сказал, что сожалеет о своём поступке.

«На ошибках учатся, но не таких ошибках… Не на уголовных делах», — рассуждает Ирина Александровна.

Суд приговорил Константина к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также молодого человека обязали пройти медицинское лечение у психиатра, сообщили в пресс-службе райсуда. Приговор в законную силу не вступил.