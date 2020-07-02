На онлайн-голосовании по поправкам к Конституции недействительным признали один бюллетень

Один электронный бюллетень, использованный при онлайн-голосовании по поправкам к Конституции, признали недействительным, сообщил «Интерфаксу» начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко.

По его словам, один избиратель в ходе голосования остановил «транзакцию между кликом мышки и попаданием её в криптобиблиотеку своего компьютера». Костырко отметил, что для этого хватит «стандартных навыков разработчика или более продвинутых навыков пользователя».

Избиратель, по предположению Костырко, подменил ответ, заменив число, которым кодировался один из двух вариантов — за или против, на третий вариант, не предусмотренный системой. Ответ «Да» был зашифрован как число 2212294583, ответ «Нет» — 450215437. Система электронного голосования принимает любые зашифрованные сообщения, поскольку не может проверить, что зашифровано, до окончания голосования.

«Медуза» выяснила, что зашифрованное сообщение этого избирателя в принципе нельзя расшифровать секретным ключом избирательной комиссии, вывод подтверждают данные из неучтённого бюллетеня. Избиратель мог модифицировать сообщение перед отправкой, но он не кодировал другое число, иначе система бы его расшифровала. Как пользователь изменил свой голос, неизвестно, также неясно, сделал ли он это преднамеренно или же это произошло в результате сбоя.

Электронное голосование проходило в Москве и Нижегородской области. В Москве за принятие поправок выступили 62,33% избирателей, против — 37,67%. В Нижегородской области за проголосовали 59,69% избирателей, против — 40,31%.