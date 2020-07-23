На окраине Нижнего Тагила Lada Granta сбила насмерть 64-летнюю женщину

В Нижнем Тагиле водитель Lada Granta сбил насмерть 64-летнюю женщину-пешехода, которая переходила трассу Екатеринбург — Серов в неположенном месте. Происшествие случилось сегодня в 8:20. По данным ГИБДД, мужчина 1963 года рождения наехал на пенсионерку на 164-м км автодороги, когда следовал из Нижнего Тагила в сторону Кушвы. По словам водителя, женщина находилась на середине проезжей части. Он попытался уйти от столкновения, заняв крайнюю правую полосу, но избежать трагедии всё равно не удалось. Травмы, полученные женщиной, оказались смертельными.

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, установили личности участников ДТП, опросили очевидцев. Им удалось узнать, что погибшая вместе со своей семьёй направлялась на автомобиле из Краснотурьинска в Екатеринбург. По пути следования возникла необходимость остановки, во время которой женщина пошла на противоположную сторону дороги. Тогда она была сбита Lada Granta.

Водитель автомобиля имеет стаж управления транспортным средством 14 лет, к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 2 раза. Утром он возвращался с работы в посёлок Баранча, ехал со скоростью 90 км/ч.

В ГИБДД напоминают, что загородные трассы необходимо переходить на хорошо просматриваемых в обе стороны участках, предварительно убедившись в отсутствии транспортных средств. С начала 2020 года на дорогах Нижнего Тагила были травмированы в результате ДТП уже 30 человек, двое погибли.