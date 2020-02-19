На оформление Нижнего Тагила цветами потратят 6 миллионов рублей

В 2020 году на оформление Нижнего Тагила цветами планируется потратить 6 миллионов рублей, в два раза больше по сравнению с 2019 годом. Об этом было объявлено 18 февраля на заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству. Один миллион рублей направят на кронирование и спиливание деревьев на территориях школ и детских садов.

Депутаты Нижнетагильской гордумы напомнили чиновникам, что уже не раз говорили им о необходимости создания отдельной программы по озеленению города. Она должна включать в себя замену старых деревьев новыми. В мае думцы снова соберутся для обсуждения наболевшего вопроса.

В 2020 году на посадку и высадку саженцев кустарников и деревьев, подготовку полей для посева семян и измельчение 2,3 тысячи кубометров спиленных стволов и веток потратят более 12 миллионов рублей. В 2019 году в городе высадили более семи тысяч саженцев деревьев и кустов. Спилено при этом было свыше 400 опасных для жизни и здоровья тагильчан тополей, берёз и других видов деревьев.