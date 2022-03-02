На официальных онлайн-ресурсах прошла видеопрезентация обновлённого ŠKODA KODIAQ

На официальных онлайн-ресурсах ДЦ Европа Авто Тагил для всех клиентов доступна серия уникальных видеообзоров модели ŠKODA KODIAQ. В серии видеороликов зрители узнали, что обновлённый ŠKODA KODIAQ — это надёжный спутник в любой поездке.

Благодаря третьему ряду сидений вы можете комфортно расположиться в просторном салоне ŠKODA KODIAQ и разделить яркие впечатления со всеми, кто рядом.

С матричными LED-фарами путешествовать легко можно даже ночью. Двухспицевый руль и цифровая приборная панель помогут контролировать уверенное движение навстречу приключениям. А динамические указатели поворота обеспечат дополнительную безопасность во время манёвров.

Теперь поклонники марки смогут лично узнать обо всех её преимуществах и получить полную информацию об автомобиле из первых уст.

Запишитесь на тест-драйв: https://forms.gle/k88PpskgkfwaFFbh8

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