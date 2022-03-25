На обслуживание городских фонтанов в Нижнем Тагиле за 3 года потратят 20 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила подвела итоги аукциона на содержание городских фонтанов на ближайшие три года. Обслуживанием фонтанов в городе в очередной раз займётся ООО «Гидравлика», которое проводило аналогичные работы и в прошлые годы.

Всего участниками электронного аукциона на сайте госзакупок стали три компании. Начальная стоимость контракта составляла чуть более 20 млн рублей. Но «Гидравлика» предложила наименьшую сумму на содержание гидросооружений — 19 млн 904 тысячи рублей. За эти деньги подрядчик обязан следить за работой семи городских фонтанов. Это фонтан «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана, расположенных в Театральном сквере, а также на проспекте Ленина, 46 у Центральной аптеки, на площади Славы и улице Ильича.

До 30 апреля подрядчик должен выполнить работы по расконсервации гидротехнических сооружений, а подготовку к зимнему сезону начать с 1 по 31 октября.

Согласно требованиям к содержанию, компания обязана заниматься текущими работами по замене воды, очистке декоративных элементов, днищ и стенок чаш от мусора, грязи и ила, проводить проверку работоспособности систем электро- и водоснабжения и ревизию иного оборудования.

Кроме того, подрядчик настраивает работу водных композиций, подсветку и при наличии музыкальное оборудование. Также на него возлагаются обязанности по круглосуточной охране объектов и соблюдению их режима работы.

Прошлый контракт на содержание фонтанов обошёлся городскому бюджету в 12,2 млн рублей. Он был рассчитан на два года.