На Новый год тагильским осуждённым ИК-5 подадут борщ, жаркое и винегрет

В Нижнем Тагиле для осуждённых колонии ИК-5 подготовили праздничное меню. К новогоднему столу для них приготовят борщ, жаркое по-домашнему и винегрет.

Прежде чем составить меню, ГУФСИН России по Свердловской области провело опрос среди заключённых. Большинство высказались в пользу блюд, напоминающих домашнюю еду. Предпочтение отдали блюдам, в которых много овощей.

«В новогодние праздники для осуждённых приготовят по-домашнему вкусные и очень полезные блюда», — говорят в ведомстве.

Отметим, что сотни осуждённых ИК-5 трудоустроены на производстве по пошиву швейной продукции и изготовлению товаров широкого потребления. За этот год в колонии произвели продукции на сумму 48,1 млн рублей.