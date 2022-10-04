На новом деревоперерабатывающем производстве в Серовском районе появилось 200 рабочих мест

Компания «Сосьва-Лес» запустила новое производство в посёлке Красноглинный Серовского района. Здесь будут производить профильные детали из древесины, обрезной пиломатериал, шпон, гранулированный вид твёрдого топлива — пеллеты. Инвестиции в проект составили более 600 миллионов рублей.

«От имени губернатора Свердловской области благодарю вас за реализацию этого проекта. Здесь созданы новые цеха, запущено производство. Кроме того, что здесь будут трудиться 200 человек, предприятие своей работой гарантирует стабильное функционирование объектов социально-культурного назначения в территории — школ и больниц», — сказал на открытии исполняющий обязанности заместителя губернатора Свердловской области Василий Козлов.

Как рассказали в департаменте информполитики Свердловской области, на новой производственной площадке Василий Козлов также поприветствовал участников конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда». За звание «Лучший» здесь боролись операторы гидроманипулятора.

Конкурсанты от крупнейших лесоперерабатывающих предприятий Свердловской области должны были за 20 минут собрать брёвна в сруб. Учитывались как качество сруба, так и способ захвата бревна. Во втором испытании участники за 10 минут должны были построить колонну из восьми деревянных цилиндров.

Первое место в конкурсе завоевал Андрей Любанец, работник компании «Сосьва-Лес», на втором месте Виктор Альгеер из «СибирьЭко Строй», на третьем месте ещё один представитель «Сосьва-Лес» — Андрей Киселёв. Победители конкурса получают от Свердловской области материальное поощрение, премии составляют 55, 45 и 30 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Проект «Славим человека труда!» реализуется в Свердловской области при поддержке губернатора Евгения Куйвашева. В 2022 году конкурсы проводятся в 12 номинациях. Традиционно изделия, произведённые в ходе областных соревнований, которые можно использовать в быту (шкафы, детские платья и другие), направляются на благотворительность. Торжественное подведение итогов этого года намечено на ноябрь.