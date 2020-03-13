На Нижний Тагил надвигаются сильный ветер и снег

В ближайшие выходные в Нижнем Тагиле снова похолодает до минус четырёх градусов ночью и пойдёт снег. Днём при этом ожидаются плюсовые температуры (до трёх градусов выше нуля). Из-за перепадов температуры на дорогах и тротуарах возможно появление гололедицы. Кроме того, в Тагиле и других городах Свердловской области, по предупреждению МЧС, прогнозируется преимущественно западный ветер (с переходом на северный) с порывами до 20 м/с. В ведомстве рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, не прятаться от ветра возле деревьев и рекламных щитов, за остановками общественного транспорта. Лучше укрыться в подъезде.

На севере региона, по данным Уралгидрометцентра, столбики термометров будут опускаться ночью до минус 5–8 градусов в эти выходные, днём — до минус одного градуса. На юге области воздух прогреется до плюс 7 градусов. Уральцев предупреждают о гололёдных явлениях и осадках в виде мокрого снега и дождя.