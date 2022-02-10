На Нижний Тагил надвигаются сильный снег и ветер

В Свердловской области завтра, 11 февраля, ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила, в регионе прогнозируются сильный снег и ветер, в отдельных районах возможна метель.

Температура воздуха днём опустится до -7 – -12 градусов, порывы ветра будут достигать 15-17 м/с. На дорогах возможна гололедица. Есть риск образования автомобильных заторов, ДТП, обрывов ЛЭП. Прогнозируются перебои в подаче электроэнергии в результате обрыва проводов.