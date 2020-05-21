На Нижний Тагил надвигаются сильные дожди и порывистый ветер

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле и других свердловских городах прогнозируются сильные дожди и юго-западный ветер с порывами до 20 м/с. Неблагоприятная погода, по сообщениям синоптиков, ожидается завтра, 22 мая. Температура воздуха понизится днём до плюс 10 градусов, ночью — до 6–7 градусов выше нуля. В выходные немного потеплеет — до плюс 16–18 градусов.

В МЧС рекомендуют жителям закрыть при появлении ветра и во время сильного дождя все окна и двери в квартирах. Садоводам необходимо заранее проверить защитные конструкции на своих участках, чтобы сберечь растения, и воздержаться от работ на открытом воздухе. Если сильный ветер застанет вас на улице, старайтесь не приближаться к деревьям, мостам, линиям электропередач и рекламным щитам.