На Нижнем Тагиле власти испытали систему массовой рассылки госпропаганды в соцсетях

31 мая десятки пабликов муниципальных и других подведомственных учреждений Нижнего Тагила во «ВКонтакте» одномоментно опубликовали пост о помощи Нижнего Тагила и конкретно «Уралвагонзавода» жителям города-побратима Луганска. Флешмоб несколько обескуражил тагильчан своей агрессивностью и даже породил мысль, что сообщества были взломаны проукраинскими хакерами. Об успехах тагильских промышленников отчитались не только официальная группа администрации Нижнего Тагила, но даже паблики тагильских школ, спортивных секций и культурных учреждений.

В пресс-службе мэрии журналисту АН «Между строк» объяснили, что администрация города к данным постам отношения не имеет и отвечает только за освещение своей деятельности, а не «Уралвагонзавода».

При этом пост про работу «Уралвагонзавода» в Донбассе был не первой массово растиражированной публикацией в пабликах социальных муниципальных учреждений Нижнего Тагила. Несколько дней назад, 29 и 30 мая, в тех же сообществах в одно и то же время появились посты о голосовании за благоустройство города.

Как удалось выяснить, публикации в тагильских сообществах об успехах «Уралвагонзавода» и объектах благоустройства связаны с федеральным правительственным проектом «Госпаблик», который курирует АНО «Диалог». Проект стартовал в начале 2021 года. По замыслу его авторов, все сообщества в соцсетях государственных и муниципальных учреждений России будут контролироваться автоматической системой наблюдения, которая собирает данные о распространении контента, а также самостоятельно публикует в нескольких группах одновременно социально значимую информацию.

Теперь все страницы региональных и муниципальных учреждений в соцсетях доступны анонимным модераторам. Так, в начале мая в Нижнем Тагиле управление культуры разослало приказ сделать администратором сообществ во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» некую Анастасию Банных, которая будет заниматься размещением информации в городе.

Изначально предполагалось, что система будет автоматически собирать данные и распространять контент, но на деле оказалось, что информацию публикует определённый человек, страницу которого можно взломать. Многих сотрудников культурных учреждений возмутила публикация в их сообществах, так как сейчас всё внимание общественности и журналистов в Нижнем Тагиле приковано к Фестивалю театров малых городов России, в городе очень много гостей со всей страны.

«Нам пришёл приказ от управления культуры, что необходимо дать права админа в группах в соцсетях некой Анастасии Банных — женщине с пустым профилем. Ни должность, ни место работы этой Анастасии не были обозначены. В мэрии попросили не беспокоиться и смело делать Анастасию админом. Одно дело, когда это видео о том, что в городе идёт голосование по благоустройству, другое, когда в паблике театра во время статусного события — фестиваля — появляется пост о цистернах “Уралвагонзавода” для ЛНР. Теперь они считают нашу годами наработанную аудиторию своей», — поделилась с АН «Между строк» одна из сотрудниц муниципального учреждения.

Отметим, что некоторые сообщества Нижнего Тагила уже удалили эту публикацию, а представители Нижнетагильского драматического театра комментировать размещение поста в своих соцсетях не стали.

Организация «Диалог», создатель проекта «Госпаблики», первоначально была создана в Москве департаментом информационных технологий, чтобы анализировать эффективность обратной связи с москвичами. Идея проекта была в том, чтобы оперативно и адекватно реагировать на жалобы населения, но пока посты носят лишь информационный характер.