На незаконно срубившего две сосны фермера из Пригородного района завели уголовное дело 

В Нижнем Тагиле на фермера из Пригородного района завели уголовное дело за две срубленные в лесу Башкарского участкового лесничества сосны. Лес, как выяснил правонарушитель позже, относится к защитным. Кроме того, у мужчины не было разрешения на заготовку древесины.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», оперативникам отделения полиции № 1 в селе Петрокаменское стало известно о незаконной вырубке. Нарушителем оказался местный житель, работающий управляющим фермерским хозяйством.

«Мужчина намеревался выполнить ремонт коровника: нужно было поменять деревянные старые сгнившие столбы. Тогда работник фермы отправился на “Газели” в лес в районе села Мокроусское, где предварительно присмотрел два подходящих дерева небольшого диаметра и спилил их. После чего, распилив деревья на три части по три метра каждая, с помощью помощника погрузил в машину и доставил на ферму», — говорят в полиции.

Коровник мужчина так и не отремонтировал, а спиленные брёвна расколол на дрова и в течение зимы использовал для топки печи в доме.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка). Правоохранители выяснили, что мужчина нанёс государству ущерб на сумму более 20 тысяч рублей. Но поскольку обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, искренне раскаялся в совершённом деянии, а также полностью возместил ущерб, суд отнёс его правонарушение к категории преступлений небольшой тяжести. Уголовное дело было прекращено, фермеру выписали штраф.