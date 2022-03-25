На Невьянском хлебозаводе произошёл серьёзный пожар

На хлебозаводе в Невьянске сегодня утром произошёл пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области, горели кубовые контейнеры с маслом в маслоцехе.

«В 09:05 поступило сообщение о пожаре по адресу Свердловская область, город Невьянск, улица Попова. Горят кубовые контейнеры с маслом, по предварительной информации, на площади одна тысяча квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Пожарным удалось локализовать огонь в 11:40. Тушение осложнялось высокими температурами, угрозой разлива масла и сильным задымлением. Работы на месте ЧП продолжаются. О пострадавших не сообщается, угрозы распространения пожара на соседние строения нет, отметили в ведомстве.