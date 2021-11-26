На насосной станции «Водоканала-НТ» прошли учения по ликвидации ЧП

25 ноября спасатели поисково-спасательной службы Центра защиты населения и территории Нижнего Тагила совместно с работниками ООО «Водоканал-НТ» провели учения на опасном производственном объекте насосной станции 3-го подъёма в помещении хлораторной. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала-НТ».

«В помещении хлораторной на насосной станции 3-го подъёма при разгерметизации ёмкости с хлором произошёл выброс хлора, один человек пострадал. Такова легенда учений. Наша задача — эвакуировать пострадавшего, оказать ему первую помощь и ликвидировать утечку хлора», — говорит начальник поисково-спасательной службы Юрий Миенков.

Ликвидация чрезвычайной ситуации была проведена в 2 этапа. Первый этап — это проверка действий персонала насосной станции, срабатывание системы оповещения, защиты объекта. Затем спасатели эвакуировали пострадавшего из зоны поражения и оказали ему первую помощь. На спасение «потерпевшего» ушло около пяти минут, это в два раза меньше, чем положено по нормативам. Одновременно спасатели устраняли утечку хлора из контейнера. Площадку для учений предоставил «Водоканал-НТ».

«На учениях мы оценили действия дежурного персонала ООО “Водоканал-НТ” при возникновении ЧС, правильность использования СИЗ, работу систем автоматики. Посмотрели, как сотрудники хлораторной насосной станции 3-го подъёма нашего предприятия отработают совместные действия со спасателями Центра защиты населения. Оценка действий работников насосной станции удовлетворительная, — говорит начальник штаба по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям ООО “Водоканал-НТ” Николай Жуйков. — На предприятии различные учения проходят регулярно, потому что большинство объектов “Водоканала-НТ” стратегические и повышенной опасности».

За ходом учений наблюдали специалисты аттестационной комиссии Министерства общественной безопасности Свердловской области.

«Нашим спасателям необходимо пройти ряд учений, таких как проведение поисково-спасательных работ, газоспасательных мероприятий, переправа через водный объект, ликвидация разлива нефтепродуктов, а также проверка физической подготовки спасателей и их теоретических знаний», — рассказывает директор МБУ «Центр защиты населения и территории Нижний Тагил» Сергей Копёркин.

Сейчас всем участникам предстоит детально разобрать свои действия при проведении учений. Предварительно работа спасателей и работников «Водоканала-НТ» была оценена на хорошо.