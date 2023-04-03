На начало апреля в Нижнем Тагиле и пригороде более 40 тысяч должников, не оплативших штрафы на 30 млн рублей

В Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе зафиксированы более 40 тысяч должников, которые не оплатили штрафы на сумму около 30 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское» из этой суммы более 6 млн рублей составили долги по штрафам за административные нарушения по линии ГИБДД, 322 тысячи рублей начислены за нарушения по вопросам миграции.

С 3 апреля полицейские в ходе мероприятия «Должник» будут выявлять нарушителей. К злостным неплательщикам правоохранители могут прийти домой и вручить квитанцию для оплаты.

В полиции разъясняют, что административный штраф по ст. 32. 2 ч. 1 КоАП РФ должен быть оплачен человеком, привлечённым к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, а в случае неуплаты материалы по делу направляются судебному приставу.

«За неуплату административного штрафа в срок предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в соответствии с которой предусмотрено наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», — уточнили в ведомстве.