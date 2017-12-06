На месте вчерашнего смертельного ДТП в Нижнем Тагиле устанавливают «лежачих полицейских»

Сегодня специалисты «УБТ-Сервис» установили «лежачих полицейских» на месте смертельного ДТП, которое произошло накануне на улице Индустриальной. Как рассказали АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, искусственная неровность была установлена по предписанию дорожной полиции.

«В будущем планируется установить на данном пешеходном переходе светофор с вызывным устройством», — уточнил начальник отдела Сергей Бернгардт.

Напомним, вчера утром у дома № 32 по улице Индустриальной выезжающий с прилегающей территории автобус насмерть сбил 55-летнюю женщину.