На Лене под лёд провалились бензовоз с нефтепродуктами и спасавший его кран

В Иркутской области при попытке переправиться через реку Лену провалились под лёд автоцистерна, перевозившая 20 тонн нефтепродуктов, и автокран, который был направлен на место происшествия для спасения бензовоза, сообщает региональное управление МЧС.

По информации МЧС, в ночь с 10 на 11 января бензовоз попытался пересечь реку по льду вне ледовой переправы вблизи села Кривая Лука в Киренском районе, причиной было весовое ограничение в 5 тонн на официальной переправе.

Попытка переправиться оказалась неудачной, грузовик провалился под лёд, водителю удалось спастись из кабины. Собственник машины вызвал автокран для того, чтобы поднять бензовоз, однако тот тоже ушел под лёд в том же месте.

«При провале автомобилей произошёл разлив нефтепродуктов. На следующее утро о происшествии собственник сообщил спасателям», — заявили в МЧС.

К месту аварии выехали около 40 спасателей и 12 единиц техники. Проведение работ затрудняет то, что расстояние до берега в месте полыньи составляет 30 метров, глубина самой реки в этом месте — более 5 метров, а толщина льда — лишь 30 см, что ограничивает использование тяжёлой техники.

«Тем не менее главной задачей является подъём автомобилей таким образом, чтобы не нарушить целостность цистерны, в которой находятся нефтепродукты», — отметил замначальника главного управления МЧС России по Иркутской области Валерий Шанц.

В МЧС пообещали привлечь собственника машины и водителей к административной ответственности.