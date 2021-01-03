На Лебяжке неизвестные подожгли будку с двумя собаками 

В новогодние каникулы неизвестные подожгли собачью будку, которая находилась на улице Ермака рядом с домом № 17.

Жильцы дома весной построили будку для двух дворняжек — Джека и Буси. Собакам укрытие пригодилось: во время холодов они всё время грелись в своём домике и выходили на улицу лишь в момент кормления. По словам местной жительницы, четвероногих во дворе любили все.

«Они [собаки] всегда вместе ходят, играют с детьми. Есть злые собаки, которые около гаражей живут. Но когда чужие собаки приходят на наш двор, Джек и Буся прогоняют их. Они не оставят детей одних в беде, не дадут, чтобы кто-то обидел детей. Ни разу не было ещё такого, чтобы они кого-то обидели, они даже не лают на людей», — рассказала жительница дома на Ермака Айтан Набиева.

Но недоброжелатели у этой парочки всё-таки были. Утром 2 января их будку сожгли. Собаки успели выбежать из конуры, но теперь они остались без укрытия в 20-градусные морозы.

«Увидела утром, как они около подъезда дрожат и скулят», — вспоминает Айтан.

Сейчас жильцы не хотят строить новую будку — боятся, что её снова сожгут, ведь до этого на Лебяжке около речки сожгли ещё один собачий дом. Жители двора надеются по камерам видеонаблюдения вычислить догхантеров.