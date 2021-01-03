Происшествия

На Лебяжке неизвестные подожгли будку с двумя собаками 

03.01.2021 13:32

В новогодние каникулы неизвестные подожгли собачью будку, которая находилась на улице Ермака рядом с домом № 17. 

Жильцы дома весной построили будку для двух дворняжек Джека и Буси. Собакам укрытие пригодилось: во время холодов они всё время грелись в своём домике и выходили на улицу лишь в момент кормления. По словам местной жительницы, четвероногих во дворе любили все.

«Они [собаки] всегда вместе ходят, играют с детьми. Есть злые собаки, которые около гаражей живут. Но когда чужие собаки приходят на наш двор, Джек и Буся прогоняют их. Они не оставят детей одних в беде, не дадут, чтобы кто-то обидел детей. Ни разу не было ещё такого, чтобы они кого-то обидели, они даже не лают на людей», рассказала жительница дома на Ермака Айтан Набиева. 

Но недоброжелатели у этой парочки всё-таки были. Утром 2 января их будку сожгли. Собаки успели выбежать из конуры, но теперь они остались без укрытия в 20-градусные морозы. 

«Увидела утром, как они около подъезда дрожат и скулят», вспоминает Айтан. 

Сейчас жильцы не хотят строить новую будку боятся, что её снова сожгут, ведь до этого на Лебяжке около речки сожгли ещё один собачий дом. Жители двора надеются по камерам видеонаблюдения вычислить догхантеров.

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