На льду Нижнетагильского пруда умер рыбак

Сегодня в Нижнем Тагиле на льду городского пруда был обнаружен труп мужчины. Об этом в своих соцсетях рассказали специалисты Центра защиты населения и территории города. Спасатели пояснили, что 72-летний мужчина накануне, 6 апреля, отправился на рыбалку, несмотря на объявленный 1 апреля запрет выхода на лёд. Вечером к спасателям обратились его родственники и сообщили, что он перестал выходить на связь.

«Весь вечер и ещё половину ночи спасатели искали потерявшегося рыбака, но поиски не дали результатов. Уже сегодня с утра во время повторного выезда и осмотра тело замёрзшего мужчины было найдено», — рассказал АН «Между строк» директор Центра защиты населения Нижнего Тагила Сергей Копёркин.

Мёртвого рыбака нашли в 800 метрах от берега в районе Ключиков. На опубликованных спасателями фотографиях можно увидеть, что голова мужчины вмёрзла в лёд, который не удалось отделить от тела на месте.

Были ли у погибшего проблемы со здоровьем или вредные привычки, которые могли бы ухудшить его состояние во время рыбалки, на момент публикации неизвестно. Спасатели напоминают, что выход на лёд запрещён и предостерегают любителей зимней рыбалки отказаться от этой опасной затеи.