На Кубе впервые с 1976 года появился президент

Национальная ассамблея Кубы избрала президентом страны Мигеля Диаса-Канеля, сообщает официальное издание ЦК Компартии Кубы Granma. Помимо Диаса-Канеля, на пост президента формально претендовали ещё 16 человек.

Помимо кандидатур на посты президента и вице-президента Кубы, депутаты голосовали по кандидатурам на многие другие ключевые позиции. Так, Эстебан Ласо сохранил за собой пост председателя Национальной ассамблеи народной власти, также он теперь станет председателем Госсовета Кубы. Его заместителем в обоих органах власти остаётся Ана Мария Мачадо. Нынешний секретарь Госсовета Омеро Акоста Альварес переизбран в должности и также станет секретарём Национальной ассамблеи.

Кроме того, они голосовали по кандидатурам в Госсовет Кубы, который теперь, после проведения реформы, сокращён с 31 до 21 члена. Отмечается, что по итогам голосования в Госсовете не осталось ни одного участника Кубинской революции. Последние его члены, остававшиеся у власти, — Рамиро Вальдес и Гильермо Гарсия Фриас — покинули Госсовет Кубы в возрасте 87 и 90 лет соответственно.

Ожидается, что в течение ближайших трёх месяцев Диас-Канель должен назначить премьер-министра, который возглавит правительство и Совет министров.

С 1976 года на Кубе не было должности президента — главой государства был председатель Государственного совета. Президентский пост был восстановлен после того, как в феврале 2019 года была принята новая Конституция страны.

Диас-Канель руководил Кубой как председатель Госсовета с апреля 2018 года. Он стал первым человеком не из семьи Кастро, который возглавил Кубу с момента коммунистической революции.