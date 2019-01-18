На Кубани завели дело на детского хирурга за ролик в соцсети о нехватке школ

В Краснодаре прокуратура возбудила административное дело в отношении детского хирурга Яны Антоновой за публикацию в социальной сети Facebook ролика «Открытой России», сообщает «Радио Свобода». Девушку обвиняют в осуществлении деятельности «нежелательной организации».

Как рассказала сама Яна Антонова, 17 января её вместе с адвокатом ознакомили с постановлением о возбуждении дела об административном правонарушении.

«Поводом для возбуждения дела стала публикация видео с символикой движения "Открытая Россия", в котором рассказывается об обращении к депутатам Госдумы», — написала девушка в Facebook.

Видеоролик посвящён нехватке школ в Краснодаре: в нём указывается, что в 2018 году в городе ввели в эксплуатацию всего два общеобразовательных учреждения, сейчас в классах некоторых школ по 35-40 учеников. В связи с этим авторы ролика обратились к Госдуме с просьбой профинансировать из федерального бюджета строительство десяти новых учебных учреждений.

Антонова является координатором движения «Открытая Россия» в Краснодаре. Весной 2018 года её обвинили в проведении несанкционированного публичного мероприятия и оштрафовали на 30 тысяч рублей за баннер с портретом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова.