На Красной площади задержали активистов, выложивших своими телами цифру 2036

На Красной площади полиция задержала активистов, решивших провести акцию «2036», — они выложили своими телами эту цифру на брусчатке, пишет «Дождь».

Акцию провели восемь человек — среди них муниципальные депутаты Басманного района Москвы Люся Штейн и Виктор Котов, участники движения Pussy Riot Александр Софеев, Ника Никульшина, активисты Мария Безверхая, Гоша Кожевников, Лиза Самойлова и Мария Тимофеева. Активистов задержала полиция, их увезли в отделение.

В случае вступления в силу поправок к Конституции, одна из которых обнуляет его предыдущие сроки на посту главы государства, президент Владимир Путин сможет находиться у власти до 2036 года. Последний день голосования по поправкам проходит 1 июля.

«Дождь» отмечает, что акция «2036» — реплика акции российской арт-группы Э.Т.И., созданной Анатолием Осмоловским в 80-е годы. 18 апреля 1991 года, протестуя против закона «О нравственности», который запрещал ругаться матом в общественных местах и вводил наказание за это в виде 15 суток ареста, участники группы своими телами выложили на Красной площади перед мавзолеем неприличное название мужских гениталий.