На Красном Камне автомобиль после ДТП врезался в ларёк с мороженым

В Нижнем Тагиле у дома № 41/1 на перекрёстке улиц Победы и Пархоменко вечером 14 сентября столкнулись Hyundai Elantra и Mazda Demio. Как сообщили АН «Между строк», в результате аварии никто не пострадал.

По информации отдела пропаганды ГИБДД, 58-летний водитель Mazda Demio ехал со стороны улицы Космонавтов и при повороте налево не пропустил Hyundai Elantra, которым управлял 34-летний мужчина. Hyundai следовал в прямом направлении, но после столкновения врезался в киоск с мороженым.