На Кольцовском тракте такси влетело в фуру, погибли два человека

На Кольцовском тракте под Екатеринбургом утром 9 февраля автомобиль «Яндекс.Такси» врезался в фуру. В результате ДТП погибли два человека — водитель и пассажирка легковушки.

В областной ГИБДД Е1.ru рассказали, что смертельная авария произошла в 08:30. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по автодороге Екатеринбург — Кольцово в районе первого километра, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с ехавшим впереди грузовиком MAZ.

29-летний водитель такси и его 54-летняя пассажирка погибли на месте аварии.

В «Яндекс.Такси» изданию сообщили, что свяжутся с родственниками погибших, чтобы проконсультировать их по страховым выплатам.