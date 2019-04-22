На Кольцовском тракте произошло смертельное ДТП (ВИДЕО)

Вечером 22 апреля на Кольцовском тракте произошло столкновение двух автомобилей, одну из машин невозможно опознать из-за деформации кузова, со ссылкой на нескольких очевидцев пишет E1.ru.

По данным портала, ДТП произошло неподалёку от заправки «Газпром нефти», столкнулись два автомобиля — Toyota Land Cruiser и машина неустановленной модели серебристого цвета. В аварии пострадали три человека, один из них скончался на месте от сильной черепно-мозговой травмы, ещё двоих реанимационные скорые доставили в больницу.

В ГИБДД Екатеринбурга сказали, что сотрудники выехали на место, но причины аварии пока неизвестны.